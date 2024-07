Orgelkonzert in der Basilika

Im Rahmen des Orgel-Festjahres steht das nächste besondere Konzerterlebnis in der Marienbasilika an. Der Orgelbauverein freut sich, dass am Freitag, 26. Juli, 20 Uhr der Pariser Organist Thomas Ospital zu Gast sein wird.

Der 34-Jährige ist seit 2015 schon Titularorganist an Saint-Eustache in Paris und hat zahlreiche Auszeichnungen erhalten, u. a. in den Fächern Orgel, Improvisation, Harmonielehre, Kontrapunkt und Fuge. Er ist zudem weltweit unterwegs als Konzertorganist, Kammermusiker und Solist mit Orchester.

Seit 2017 ist er am Pariser Conservatoire National Supérieur de Musique et de Dance (CNSMDP) Professor für Orgel sowie das Harmonisieren an Tasteninstrumenten.

In Kevelaer wird er u. a. Werke von Bach, Liszt und eigene Improvisationen spielen. Karten (15 Euro, ermäßigt 12 Euro) gibt es im Ladenlokal Jacobs auf dem Kapellenplatz und im Ticketshop St. Marien unter www.wallfahrt-kevelaer.