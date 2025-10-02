Orgelkonzert in der Basilika

Ein außergewöhnliches Orgelkonzert erwartet Musikfans am Freitag, 3. Oktober, 20 Uhr, in der Marienbasilika.

Der Nürnberger Organist Roland Maria Stangier lädt ein zu einem Streifzug durch Europa mit Werken von sechs wegweisenden Komponisten des 18. bis 20. Jahrhunderts: Bach, Mozart, Sibelius, Vierne, Holst, Duruflé. Ergänzt wird das Programm mit Improvisationen und Transkriptionen von Stangier.

Tickets (15 Euro, ermäßigt 10 Euro) sind erhältlich im Ladenlokal Jacobs auf dem Kapellenplatz, im Ticketshop von St. Marien und natürlich an der Abendkasse.