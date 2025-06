Orgelkonzert in der Basilika

In der Veranstaltungsreihe „Orgel pur“ in der Marienbasilika ist am Freitag, 13. Juni, 20 Uhr, der Orgelvirtuose Jean-Baptiste Robin aus Versailles in Kevelaer zu Gast.

Jean-Baptiste Robin, international renommierter Organist der Chapelle Royale von Versailles und gefeierter Komponist, wird ein facettenreiches Programm mit Werken u. a. von Händel, Bach, Widor und Ravel präsentieren – ergänzt durch eigene Kompositionen und raffinierte Bearbeitungen französischer Orgelmusik.

Als Solist tritt er weltweit auf, u. a. in der Walt Disney Concert Hall in Los Angeles, dem Auditorio Nacional de Madrid, der Berliner Philharmonie, dem Sejong Cultural Center in Seoul, dem Mariinsky-Theater in St. Petersburg, der Zarayadye Concert Hall in Moskau, dem National Arts Center in Peking, der Musashino Recital Hall in Tokio sowie im Auditorium de Radio France und der Philharmonie de Paris.

Eintrittskarten (15 Euro, ermäßigt zehn Euro) sind erhältlich im Ladenlokal Jacobs auf dem Kapellenplatz in Kevelaer (Tel. 02832-5468) sowie im Ticketshop von St. Marien unter www.wallfahrt-kevelaer.de.

Weitere Infos: www.orgelbauverein-kevelaer.de.