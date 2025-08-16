Orgelführung in der Basilika in Kevelaer

Die Evangelische Kirchengemeinde Geldern lädt am Samstag, 23. August 2025, um 16 Uhr zu einer Orgelführung in der Basilika, der Marienwallfahrtskirche der Wallfahrtsstadt Kevelaer, ein.

Einführung in die weite Welt der Orgelmusik

„Elmar Lehnen, der erste Basilikaorganist der Basilikamusik, wird in die weite Welt der Orgelmusik entführen und die im vergangenen Jahr neu renovierte Seifert-Orgel vorstellen und erklären, was diese Orgel weltweit einzigartig macht. Bekannt ist der passionierte Musiker durch seine freien Improvisationen, die gerade in dem großen Kirchenschiff zum Tragen kommen“, schreibt die Evangelische Kirchengemeinde zu der Führung.

Nach der ca. einstündigen Führung wäre eine gemeinsame Einkehr z. B. in einem Pfannkuchenhaus möglich. Auch eine freie Gestaltung in der Stadt können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auswählen. Der Treffpunkt, um an der Führung teilzunehmen, ist der Kapellenplatz 35 vor der Basilika.

Um Anmeldung wird gebeten per Mail geertje.wallasch@ekir.de oder Mobil: 015253484595. Die Führung ist kostenlos.

Der Orgelbauverein Kevelaer e.V. wird sich allerdings sicher über eine kleine Spende freuen, zur Pflege und zum Erhalt der Seifert-Orgel.