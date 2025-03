Orgelbauverein schaut auf ein erfolgreiches Jahr zurück

Der Orgelbauverein blickt auf ein erfolgreiches Jahr zurück und nimmt Kurs auf ein ereignisreiches Jahr 2025. Im Mittelpunkt der Mitgliederversammlung standen turnusgemäß die Vorstandswahlen. Wolfgang Seifen, 1. Vorsitzender, würdigte die engagierte Arbeit und Verdienste von Gottfried Mülders, der nach vielen Jahren als Schatzmeister nicht mehr für dieses Amt kandidierte. Gottfried Mülders wurde zum Ehrenmitglied ernannt. Ebenfalls aus dem Vorstandsteam ausgeschieden sind Beisitzer Heinz Ingenillem und Schriftführerin Annegret Beckedahl, sie bleibt dem Orgelbauverein als Beisitzerin erhalten.

Einstimmig zum 1. Vorsitzenden wiedergewählt wurde Prof Wolfgang Seifen. Ihm zur Seite stehen nun die beiden Stellvertreter Elmar Lehnen und Martin Leenders (Martin Leenders mit dem Schwerpunkt Konzerte und Web-Design). Das Amt des Schrift- und Geschäftsführers übernimmt Georg Maes, Schatzmeister ist Christoph Boscheinen. Zu Beisitzern gewählt: Franz-Josef Vos; Marco Ellmer (Schwerpunkt social media) und Annegret Beckedahl. Kassenprüfer: Elisabeth Schmitz und Norbert Reykers.

In seinem Rückblick erinnerte Wolfgang Seifen u. a. an das überaus erfolgreiche abgelaufene Konzertjahr. Die Maßnahme „Umstellen der Chororgel“, mit Anschluss an den Spieltisch unten in der Basilika, stehe kurz vor dem Abschluss. Nachdem die Restaurierung der Seifert-Orgel in der Basilika nahezu abgeschlossen werden konnte, stehe die nächste große Herausforderung an: die Restaurierung der Orgel in der Kerzenkapelle. Der Verein zählt aktuell 98 MitgliederInnen, 18 neue Paten für Orgelpfeifen konnten in 2024 gewonnen werden.

Der Orgelbauverein Kevelaer wurde im Februar 2013 auf Anregung des damaligen Rektors der Wallfahrt, Rolf Lohmann, und Gottfried Mülders, seinerzeit Rendant an St. Marien, gegründet. Mitwirkung von Beginn an: Basilikaorganist Elmar Lehnen. Erklärtes Ziel der Vereinsarbeit ist die Mithilfe bei Pflege und Erhalt der wertvollen Orgeln rund um den Kapellenplatz und die Förderung der einzigartigen musikalischen Instrumente durch die Präsentation in Konzerten. Insbesondere die vollständige und stilgetreue Wiederherstellung der bedeutenden großen Seifert-Orgel in der Marienbasilika war ein Projekt, für das alle Kräfte gebündelt wurden. Durch die Organisation von unzähligen Konzerten, Orgelführungen und Aktionen zur Akquise von Spenden konnte der Orgelbauverein einen erheblichen Beitrag dazu leisten, dass dieses erste große Ziel im Dezember 2023 erreicht werden konnte.

„Damit ist die Arbeit natürlich nicht abgeschlossen. Zum einen muss auch eine nun fertiggestellte Orgel kontinuierlich gewartet und regelmäßig gereinigt werden, zum anderen haben wir nun die Möglichkeit uns stärker als bisher den anderen wirklich hörenswerten Orgeln am Kapellenplatz zu widmen und deren Überholung anzugehen“, so Vorsitzender Wolfang Seifen.

Wer Interesse an einer Orgelführung und/oder Mitgliedshaft hat, kann sich gerne per Mail melden: info@orgelbauverein-kevelaer.de.