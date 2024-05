Ein weiteres musikalisches Highlight in der Basilika. Die Idee wird mit Begeisterung angenommen. Orgel und Gitarre treffen sich zum Konzert

/ von Geertje Wallasch

Paul Lammers (rechts) und Levin Ripkens zeigten bei ihrem Konzert in der Basilika, dass sich Orgel und E-Gitarre musikalisch gut ergänzen. Fotos: gee

Schnell füllte sich die Basilika am Freitagabend, 24. Mai 2024, mit Menschen, die auf dieses außergewöhnliche Konzert neugierig waren. „So viele Leute sind heute Abend nach Kevelaer in die Basilika gekommen.“ Wallfahrtsrektor Stefan Dördelmann freute sich, dass hier in der Basilika so etwas stattfinde. Es sei ein Ort der Begegnung, und obwohl er noch nicht lange hier sei in der Stadt, durfte er schon vielen lieben Menschen auf dem Kapellenplatz begegnen.

„Komisch, dass noch niemand auf die Idee gekommen ist“, sagte Paul Lammers. Man möchte es vielleicht nicht glauben, doch die E-Gitarre und die Orgel ergänzten sich gut. Nie hätte der Musiker gedacht, dass die Basilika so voll werden würde. So begrüßte auch Levin Ripkens die Gäste und freute sich über das volle Gotteshaus.

Einige der Gäste konnten sich noch nicht vorstellen, wie sich die beiden Musikinstrumente zusammen in einem Konzert durch gute musikalische Beiträge auszeichnen könnten. Und tatsächlich gibt es keine Stücke für die beiden Instrumente.

Neue Arrangements

Lammers und Ripkens hatten sich vor eineinhalb Jahren in der Stadt getroffen und zusammen getan, um Orgel und E-Gitarre zusammen zu bringen. Dafür hat Lammers zum Beispiel ein Werk aus der Filmmusik von John Williams‘ ‚Schindlers Liste‘ arrangiert. Ripkens arrangierte eines seiner Lieblingsstücke, ‚Still got the Blues‘ von Gary Moore, für die beiden Instrumente um. ‚Bohemian Rhapsody‘ ist nich…