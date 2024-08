Orgel und Bariton in der Basilika

Im Rahmen des Orgelfestjahres 2024 lädt der Orgelbauverein Kevelaer zu einem weiteren musikalischen Höhepunkt ein. Am Sonntag, 18. August, 16.30 Uhr, zu Mariä Himmelfahrt, präsentieren Dieter Weitz (Orgel) und Klaus Mertens (Bariton) Lieder und Arien von Mendelssohn-Bartholdy, Dvořák, Rheinberger, Reger und Stanford und Orgelwerke von Janáček und Reger. Eintritt 15 Euro, ermäßigt zwölf Euro. Eintrittskarten sind erhältlich im Ladenlokal Jacobs auf dem Kapellenplatz sowie im Onlineshop unter www.wallfahrt-kevelaer.de.

Seit vier Jahrzehnten wird der Bass-Bariton Klaus Mertens von der Kritik in Konzerten und seinen mehr als 200 CD-Einspielungen als „überirdisch strahlend“ (klassik.com), „wunderbar schlank, klar deklamierend“ (mdr Figaro) und „unverändert frisch und ungemein homogen“ (klassik.com) für seine Interpretationen von Alter Musik bis zur Avantgarde gefeiert. Einen bedeutenden Stellenwert in seiner künstlerischen Auseinandersetzung nimmt dabei die Alte Musik ein, für die er für seine „natürlich barocke Rhetorik“ über Repertoires und Nationalstile hinweg gelobt wird. Mit Leidenschaft widmet er sich von jeher aber auch der Musik von der Renaissance über die der Klassik und Romantik bis hin zu zeitgenössischen Komponisten, die auch eigene Werke für ihn schreiben. Hierbei spielt das Lied in seinen mannigfaltigen Erscheinungsformen (Lieder und Zyklen vom Lautenlied bis zu Streichquartett und Kammerensemble) eine große Rolle.

Dieter Weitz studierte Orgel und Cembalo. Nach einem Studienaufenthalt bei Ton Koopman in Amsterdam startete er eine internationale Karriere als Cembalist in den verschiedensten Formationen für Musik des 16. bis 18. Jahrhunderts. Wann immer noch Zeit ist, beschäftigt sich der Künstler intensiv mit der Orgel, neben dem barocken Repertoire ganz besonders mit der deutschen romantischen Literatur.