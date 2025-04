Orgel-Musik vor Ostern

Mit einer international anerkannten Künstlerin startet das vorösterliche Musikprogramm in der Marienbasilika Kevelaer.

Shin-Young Lee

Am Freitag, 11. April, 20 Uhr, gastiert die international renommierte Organistin Shin-Young Lee in der Marienstadt. Ihre Konzerte zeichnen sich durch ihre starke spirituelle und musikalische Hingabe aus und überraschen immer wieder durch die Originalität ihrer Programme, die sowohl das Orgelrepertoire als auch Transkriptionen kombinieren. Shin-Young Lee ist in vielen Konzertsälen und Festivals auf allen fünf Kontinenten aufgetreten – nun dürfen sich Musikfreundinnen und -freunde am Niederrhein auf dieses besondere musikalische Ereignis freuen.

Shin-Young Lee, die in Paris lebt, wurde in Südkorea geboren und stammt aus einer Musikerfamilie.

Sie begann im Alter von vier Jahren mit dem Klavierspiel und mit dem Orgelspiel bei Dong-Lim Min. Anschließend vertiefte sie ihr Orgelstudium bei Tong-Soon Kwak, Jean-Paul Imbert, Michel Bouvard, Olivier Latry und Jean Guillou.

Das Programm in der Marienbasilika u. a.: Johann Sebastian Bach, Chaconne für Violone (arr. Henri Messerer); Jean Guillou, Charles-Marie Widor und Alexander Borodin, Fürst Igor (arr. Shin-Young Lee); Polowetzer Tänze.

Das Konzert: Freitag, 11. April, 20 Uhr, Marienbasilika. Veranstalter: Orgelbauverein Kevelaer. Eintritt: 15 und zehn Euro, Tickets u. a. im Ladenlokal Jacobs, Kapellenplatz 25, und im Ticketshop von St. Marien unter www.wallfahrt-kevelaer.de. Infos: kultur-am-kapellenplatz.de.

Passionskantate

Die Basilikamusik Kevelaer lädt am Sonntag, 13. April, 17 Uhr, zur Passionskantate ein. Und hat eine musikalische Wiederentdeckung auf dem Programm: Gottfried August Homilius (1714-1785), „Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld“. Homilius war Schüler Bachs und langjähriger Kreuzkantor in Dresden. Seine Passionskantate begeistert mit ihrer „Bildsprache“, ihrer Dramatik, expressiven Chorsätzen und melodiösen Arien.

Es musizieren Mitglieder der Chöre an der Marienbasilika Kevelaer gemeinsam mit Projektsängerinnen und -sängern, das Rheinische Oratorienorchester und Solisten unter Leitung von Chordirektor Dominik Giesen.

Eintritt: 15 und 10 Euro, Tickets u. a. im Ladenlokal Jacobs, Kapellenplatz 25, und im Ticketshop von St. Marien unter www.wallfahrt-kevelaer.de

Infos: kultur-am-kapellenplatz.de.

Abendmeditationen in der Karwoche:

Dienstag, 15. April, 20 Uhr, Marienbasilika.

Der Knabenchor Kevelaer unter der Leitung von Sebastian Piel singt Geistliche Motetten verschiedener Komponisten – im Wechsel mit geistlichen Impulsen. Ein Abend zum Innehalten. Der Eintritt ist frei, eine Spende für kommende Projekte der jungen Sänger ist willkommen.

Mittwoch, 16. April, 20 Uhr, Marienbasilika.

Basilikaorganist Elmar Lehnen spielt an der großen Seifert-Orgel Improvisationen über die Kreuzweg-Stationen. Der Eintritt ist frei. Der Orgelbauverein freut sich über eine Kollekte zur Erhaltung der Orgeln an St. Marien.