Open-Air-Kino im Solegarten

Wie die Tradition es verlangt, endete auch in diesem Jahr die Atempause wieder mit einem Open-Air-Kino. Möglich gemacht wird dieses kostenfreie Kinovergnügen von der Volksbank an der Niers.

Trotz des etwas kalten Wetters waren wieder zahlreiche Besucherinnen und Besucher zum Solegarten gekommen, um sich die Komödie „Der Spitzname“ anzusehen. Auf Picknickdecken und Gartenstühlen machte man es sich gemütlich. Snacks und Getränke gab es von zu Hause oder vom Basilika Stuebchen vor Ort.

Nach den vergangenen zwei verregneten Jahren blieb das Kino in diesem Jahr endlich trocken und alle konnten bei entspannter Atmosphäre ihre Lachmuskeln trainieren.