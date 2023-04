Opel Zafira beschädigt

Zwischen Donnerstag (20. April 2023), 19 Uhr, und Freitag (21. April 2023), 13.45 Uhr, kam es in Wetten zu einem Schaden an einem Pkw mit anschließender Unfallflucht. Ein unbekannter Autofahrer verursachte einen Schaden an einem schwarzen Opel Zafira, der auf der Feldstraße am Fahrbahnrand abgestellt war. Der Opel erlitt durch den Unfall Kratzer vorne links, zudem wurde die Radkappe am linken Vorderrad beschädigt. Der Verursacher flüchtete jedoch, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugenhinweise werden daher von der Polizei Geldern unter 02831 1250 erbeten.