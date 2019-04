Opel Meriva beschädigt

Am Samstag, 20. April 2019, zwischen 18.15 und 18.35 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen schwarzen Opel Meriva mit Berliner Kennzeichen, der auf dem Parkplatz eines Discountmarktes an der Straße „Am Schleußgraben“ abgestellt war. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden im Bereich der vorderen Stoßstange zu kümmern. Hinweise an die Polizei Kevelaer, Telefon 02832 – 9200.