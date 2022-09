Claudia Püschel und Hannelore Görtz setzen sich für Seniorinnen und Senioren ein „ Op Jöck “ im Golddorf

Claudia Püschel (l.) und Hannelore Görtz wollen mit „Op Jöck“ ein neues Veranstaltungsformat für Seniorinnen und Senioren in Winnekendonk schaffen. Foto: eg

Dass es in Winnekendonk kein Programm für die Dorfgemeinschaft gibt, davon kann wirklich nicht die Rede sein. Außerhalb der Corona-Pandemie ist im Golddorf quasi immer etwas los. Veranstaltungen für Klein und Groß, für Jung und Alt stehen fest im Jahreskalender. Dass aber vor allem Letztere inzwischen immer weniger auf ihre Kosten kommen, hat Claudia Püschel in der vergangenen Zeit umgetrieben. Gemeinsam mit Dorfbewohnerin Hannelore Görtz hat die Winnekendonkerin nun ein Angebot für Seniorinnen und Senioren geschaffen, das in diesem Monat startet.

„Op Jöck“ – das ist der Titel, den der neu ins Leben gerufene Seniorennachmittag in Winnekendonk trägt. Unterwegs sein, genau das ist es, was Claudia Püschel und Hannelore Görtz den älteren Menschen im Dorf ermöglichen wollen. Denn viele Menschen im höheren Alter verlassen nur noch selten die eigenen vier Wände, entfernen sich vom gesellschaftlichen Leben, wissen die beiden Frauen. Auch durch ihre Arbeit – Püschel war beim Sozialen Dienst im Winnekendonker Katharinen-Haus tätig und Hannelore Görtz Vorsitzende der kfD im Dorf – haben sie ein Gespür für die Belange der Seniorinnen und Senioren.

Vereinsamung entgegenwirken

Bis vor der Pandemie habe es im Dorf noch einen Spielenachmittag für ältere Menschen gegeben. „Der ist dann, wie so vieles, im Zuge von Corona eingeschlafen“, bedauert Püschel. Dabei scheint es nach den strengen Corona-Einschränkungen wichtiger denn je, auch ältere Menschen wiede…