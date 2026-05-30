Oneline Media – Ein Generationenwechsel mit Herz für Kevelaer

Es ist ein Wechsel mit viel Kontinuität und ebenso viel Gefühl für das, was Oneline-media.de in den vergangenen Jahren ausgemacht hat: Kreativität, digitale Kompetenz und eine enge Bindung an die Heimatstadt. Wenn Rudolf Beerden zum 1. Juni 2026 die Verantwortung für die Kevelaerer Medienagentur an Daniel Heinrichs übergibt, dann geht nicht einfach nur eine Aufgabe weiter – dann wird eine Erfolgsgeschichte in vertrauten Händen fortgeschrieben.

Seit der Gründung im Jahr 2010 gehört Daniel Heinrichs zum Unternehmen. Er hat den Weg der Agentur von Anfang an begleitet und maßgeblich dazu beigetragen, dass sich Oneline Media zu einem festen Namen in der regionalen Medien- und Marketinglandschaft entwickelt hat. Das Leistungsspektrum reicht heute von WordPress-Webdesign über Social Media Marketing und Google Ads bis hin zu Suchmaschinenoptimierung sowie Foto- und Videoproduktion.

Vom kleinen Büro ins alte E-Werk

Ein wichtiger Meilenstein war der Umzug 2013 aus einem kleinen Büro in die repräsentativen Räume des alten E-Werks in Kevelaer. Dieser Schritt spiegelte den Anspruch des Unternehmens wider, professionell zu wachsen und zugleich in der Stadt sichtbar zu bleiben.

Gerade diese Mischung aus Bodenständigkeit und Aufbruch hat Oneline Media in Kevelaer geprägt.

Mit ihren Projekten gingen Beerden und Heinrichs immer wieder über klassische Agenturarbeit hinaus. Sie setzten bewusst Zeichen für die Stadt – mit dem Stadtportal (vormals unverwechselbar-kevelaer.de, das heute unter kevelaer-fans.de weiterlebt, ebenso wie mit dem ersten öffentlichen City-WLAN in der Innenstadt.

Kreative Filme und Musik mit Wiedererkennungswert

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Besonders bekannt wurden die beiden mit ihren Video-Produktionen unter dem Namen „Kevelaer Edition“. Ob zur Fußball-WM 2014 mit „Das dicke, dicke Ding“, mit eigenen Versionen von „Supergeil“ und „Happy“ oder mit neuen alternativen Fassungen des Heimatliedes „Wor hör ek t’hüss“: Die Filme waren immer mit einem Augenzwinkern gemacht, aber nie beliebig.

Genau darin lag ihre Stärke. Sie nahmen bekannte Ideen, übersetzten sie ins Lokale und schufen daraus etwas Eigenes, das in Kevelaer ebenso funktionierte wie darüber hinaus. Dass auch der WDR über einzelne Produktionen berichtete, unterstreicht die Reichweite dieser ungewöhnlichen Heimatarbeit.

Zeichen für Frieden und Gemeinschaft

Auch bei der Entstehung der Friedensstele zur ersten interreligiösen Friedenswallfahrt spielte Oneline Media eine wichtige Rolle. Oneline Media übernahm damals die technische Koordination und organisierte das Sponsoring für das Kunstwerk, das auf dem Kapellenplatz steht. Die künstlerische Gestaltung wurde vom Kevelaerer Niklas van Lipzig durchgeführt, der damals noch Auszubildender bei Oneline Media war und heute als Medienschaffender und Entertainer bundesweit bekannt ist (niklasunddavid.com).

Das Projekt steht beispielhaft für das, was Oneline Media immer wieder ausgezeichnet hat: kreative Ideen mit gesellschaftlicher Bedeutung zu verbinden. Gerade in einer Stadt wie Kevelaer, in der das Thema Frieden seit jeher eine besondere Rolle spielt, hatte dieses Vorhaben eine starke symbolische Kraft.

Auszeichnung für den Einsatz

2015 wurden Beerden und Heinrichs für ihre Arbeit mit dem Marketingpreis der Stadt Kevelaer ausgezeichnet.

Die Ehrung würdigte nicht nur ihr wirtschaftliches Engagement, sondern auch ihren Beitrag dazu, Kevelaer modern, sympathisch und sichtbar zu präsentieren.

Dass sie im Laufe der Jahre zudem eng mit weiteren Kevelaerer Unternehmen wie van den Boom Mediendesign und David Simon Videograf zusammenarbeiteten, zeigt den kooperativen Geist, der ihre Arbeit geprägt hat.

Neuer Standort in der Innenstadt

Ab dem 1. Juni 2026 ist Oneline Media an der Marktstraße 23 in Kevelaer zu finden.

Für Kundinnen und Kunden bleibt die Agentur damit mitten im Stadtgeschehen präsent und gut erreichbar. Der neue Standort steht sinnbildlich für die Verbindung von digitaler Arbeit und lokaler Nähe, die Oneline Media seit Jahren auszeichnet.

Mit der Übergabe an Daniel Heinrichs endet kein Kapitel, sondern es beginnt ein neues – in einer Agentur, die Kevelaer über viele Jahre mitgeprägt hat und deren Name in der Stadt längst mehr bedeutet als nur Online-Marketing.