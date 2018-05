Die Schülerinnen und Schüler der St. Antonius Grundschule feierten zum Abschluss ihrer Projekttage „Olympia ruft!“ ein großes Fest.

Nach dem feierlichen Einzug mit Fackelträger starteten die ersten offiziellen olympischen Spiele der Grundschule. Schulleiter Andreas Berndt begrüßte die Athletinnen und Athleten sowie die zahlreich erschienenen Besucher und eröffnete die Spiele.

Zu Beginn zeigten die Sportler ihr Talent in einem beeindruckenden Flashmob, danach ging es an die zahlreichen Angebote. Getreu dem olympischen Motto mussten die Kinder sich hier in unterschiedlichsten Disziplinen ihre fünf olympischen Ringe zu den Themengebieten „Bewegter Unterricht“, „Fairplay/Teamentwicklung“, „Spiele aus aller Welt“, „Gesundheitsförderung“ sowie „Paralympics“ erspielen. Hierzu wurde an den vorausgegangenen Projekttagen jahrgangsübergreifend gearbeitet.

In einer Präsentationsgruppe wurden teameigene Flaggen gestaltet und der Tanz geübt. Berndt betonte, dass die Tage von einer ganz besonderen Atmosphäre geprägt waren und bedankte sich bei seinem Kollegium für die zeitintensive Vorbereitung, den Mitarbeitern der OGS, die im Nachmittagsbereich nahtlos themengebunden mitgearbeitet und beim Schulfest für tatkräftige Unterstützung gesorgt haben sowie den Kindern, die von Beginn an mit Freude und Enthusiasmus bei der Sache waren.

Besuch einer Olympionikin

Ein besonderes Highlight bot sich den Schülerinnen und Schülern zum Abschluss der Woche mit dem Besuch der Olympiaathletin Mareike Adams aus der deutschen Ruder-Nationalmannschaft. Sie hatte zahlreiche Medaillen im Gepäck und eine ganze Menge zu berichten. Die Mitglieder des Schülerparlaments löcherten sie eine halbe Stunde lang mit interessanten Fragen. Hinterher gab es eine Autogrammstunde für die ganze Schule, bei der sich jeder Schüler sein eigenes Andenken an die tolle Projektwoche abholen konnte.