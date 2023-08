Oldtimer starten am Gradierwerk

Der letzte Samstag im August ist für die Oldtimer-Freunde im Lande seit Jahren ein ganz besonderer Termin: Zum 8. Mal bereits veranstaltet der Rotary Club Kevelaer dann seine Classic Car Rallye, diesmal also am 26. August. Die Rallye startet um 10 Uhr am Gradierwerk in Kevelaer und führt dann über 190 km durch die Niederrhein-Landschaft Richtung Wesel, wo ein Mittagessen eingenommen wird. Höhepunkt des Tages ist die Siegerehrung im Restaurant des Airports Weeze, wo es je drei Preise in drei Klassen und einen Gesamtsiegerpokal gibt.