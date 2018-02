„Ohne die Kirche gäbe es keinen Karneval,“ mit dieser Aussage fasste Dr. Gerhard Hartmann seine Ausführungen im Rahmen der Kevelaerer Glaubensgespräche zusammen. In der Hochphase der fünften Jahreszeit behandelte er den Zusammenhang zwischen Kirche und Karneval. Wie er ausführte, verdanken die närrischen Tage schon ihren Namen der Fastenzeit.

„Fastnacht“ etwa steht für die Nacht vor der Fastenzeit, „Fasching“ geht zurück auf Fast-Schank, also den Ausschank vor der Fastenzeit. Karneval leitet sich von den lateinischen Worten „caro“ (Fleisch) und „valere“ (Abschied nehmen) ab und verweist auf die letzten Tage vor der fleischlosen Fastenzeit. „Ohne die kirchlich gebotene vorösterliche Fastenzeit“, so der Theologe und Kirchenhistoriker, „gäbe es keinen Karneval.“

Wie er ausführte, gibt es in der Kirche zwei Fastenzeiten, die Adventszeit und di…

