OGS-Kinder aus Wetten lernen Erste Hilfe

In Wetten lernten jetzt schon die Jüngsten, was in echten Notfallsituationen zu tun ist: Wie funktioniert die Seitenlage? Wie lege ich einen Verband an? Wen rufe ich im Notfall an? Und welche Dinge sind wichtig, wenn ich den Notruf wählen muss? Bei einem Erste-Hilfe-Kurs, an dem die Kinder der AWO-OGS an der Grundschule im Dorf teilnahmen, wurden diese und noch weitere Fragen beantwortet.

Mitarbeitende des Deutschen Roten Kreuzes lehrten, wie Kinder im Ernstfall eines Unfalls helfen können. „Besonders spannend fanden die Schüler*innen auch, dass sie einen Rettungswagen von innen besichtigen durften“, berichtet Nicole Arians, Koordinatorin des Offenen Ganztags.