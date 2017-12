Am Mittwoch, 20. Dezember, um 18.30 Uhr ist es so weit: Mit einem großen offenen Adventssingen kommt der Kevelaerer Krippen- und Adventsmarkt zu seinem Abschluss. Alle Kevelaerer – und auch Gäste der Marienstadt –, die gerne singen, sind herzlich eingeladen, diese atmosphärische Veranstaltung zu bereichern. Damit das auch ohne große vorherige Abstimmung gelingen kann, stellt das Kevelaerer Blatt die Lieder vor, die am Mittwochabend gesungen werden sollen. Aus Platzgründen fehlt „Ubi Caritas“.

Eine kleine Probe wird es allerdings doch geben: Bereits um 18 Uhr sind alle Chöre zur Probe ins Petrus-Canisius-Haus eingeladen. Um 18.30 Uhr dann wird auf dem Kapellenplatz nach der Hoffnung der Veranstalter der „größte Adventschor am Niederrhein“ erklingen. Auch Zuhörer sind dabei natürlich herzlich willkommen!

Die Noten und Texte sind als Ganzseite in der aktuellen Ausgabe des Kevelaerer Blatt vom 14.12.2017 verfügbar.