Ökumenische Schöpfungszeit thematisiert Salz

Salz steht im Mittelpunkt der diesjährigen ökumenischen Schöpfungszeit, einer Veranstaltungsreihe, die seit 2003 im Kreis Kleve von evangelischen und katholischen Christen gemeinsam organisiert wird. In diesem Jahr werden sich neben dem Kreiskomitee der Katholiken, dem Kreisdekanat Kleve, dem evangelischen Kirchenkreis Kleve und der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen (ACK) auch Aktivisten der „Fridays for Future“- Bewegung an einigen der Angebote beteiligen.

Auftakt am 6. September



Den Auftakt bildet am Freitag, 6. September, ab 19 Uhr der Eröffnungsgottesdienst an der Nierswelle in Goch, der von den Konga Quings aus Kleve musikalisch begleitet wird. Am folgenden Montag, 9. September, beginnt um 18 Uhr eine Baubesichtigung des Soleparks St. Jakob in Kevelaer, Auf der Hüls, der im kommenden Jahr offiziell eröffnet wird. Zu einer Schöpfungsvesper laden evangelische und katholische Frauen gemeinsam für Mittwoch, 11. September, 18 Uhr, in die Burg Kervenheim, Schlossstraße 17, ein.

Unterstützt wird von den Christen das Klimafestival von „Friday for Future“ am Freitag, 20. September, in Geldern und Kleve. Eine franziskanische Radtour rund um Goch startet am Sonntag, 29. September, um 14 Uhr an der Maria-Magdalena-Kirche in Goch. Ein ökumenischer Erntedankgottesdienst mit anschließendem Erntedankumzug durch Pfalzdorf beginnt am Samstag, 5. Oktober, um 12 Uhr auf der Kirchstraße 105 in Pfalzdorf.

Abschluss in Winnekendonk



Einen Tag später, am 6. Oktober, wird ab 11 Uhr der Erntedankgottesdienst der Region Ost in Sonsbeck, Achterhoeker Schulweg 18 gefeiert. Das Ende der diesjährigen Schöpfungszeit wird mit einer ökumenischen Vesper in der Katharinenkapelle Kevelaer-Winnekendonk gefeiert. Beginn am Pastoratsweg 2-3 ist um 19 Uhr.