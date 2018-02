Es geht wieder los! Nach einigen Wochen der Vorbereitung beginnt für den Kevelaerer SV am Sonntag die Rückrunde in der Kreisliga A. Auf Platz zwei stehend – dabei ein Punkt und ein Spiel weniger absolviert als der Tabellenführer SV Rindern – beginnt die Reise Richtung Bezirksliga-Aufstieg für die Mannschaft von Trainer Ferhat Ökce am Wochenende beim SV Straelen II. Gute Trainingseinheiten und viele Testspiele liegen hinter dem KSV, der die Wintervorbereitung genutzt hat. Das gilt auch für Ökce persönlich: Der 34-Jährige hatte in den vergangenen zwei Wochen in Leipzig die Ausbildung zur DFB-Elite-Jugend-Lizenz absolviert und erfolgreich abgeschlossen.



