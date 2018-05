Der Kevelaerer SV hat es gepackt: Durch einen 3:1-Auswärtssieg im Derby bei der Union Wetten machte die Mannschaft von Trainer Ferhat Ökce den Aufstieg klar und besiegelte damit den direkten Durchmarsch von der Kreisliga B in die Bezirksliga. Drei Spieltage vor Schluss kann der KSV in der Tabelle nicht mehr vom zweiten Platz verdrängt werden – und hat dennoch noch Ziele vor Augen.



„Wir wollten heute in Wetten unbedingt über die Ziellinie, das haben wir geschafft. Jetzt werden wir die Nacht zum Tag machen“, kündigte Ökce kurz nach dem Abpfiff des Derbys in Wetten an. Da waren die ersten Bierduschen noch gar nicht trocken. Und versprochen ist versprochen: Nicht nur auf dem Wettener Sportplatz wurde kräftig gefeiert, auc…

