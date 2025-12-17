Öffnungszeiten des Museums

Zwischen Weihnachtsvorbereitungen und besinnlichen Momenten lädt der Advent dazu ein, wertvolle Zeit mit den Liebsten zu verbringen. Ein gemeinsamer Besuch im Niederrheinischen Museum in Kevelaer dient als kulturelles Ausflugsziel und bietet interessante Ausstellungen für Groß und Klein. Die umfangreiche Spielzeugsammlung von Juliane Metzger ist noch bis Ende Januar 2026 geöffnet, bevor sie für mehrere Monate geschlossen und renoviert wird. Ein Besuch im Dezember ist zudem im Hinblick auf die aktuell laufende Sonderausstellung „Kunsthandwerk für den Niederrhein“ zu empfehlen, da diese nur noch bis zum 4. Januar 2026 zu sehen ist. Diese und weitere Bereiche des Museums sind zu den regulären Öffnungszeiten von Dienstag bis Sonntag zwischen 11.00 und 17.00 Uhr zu besichtigen. Zudem hat das Museum am 2. Weihnachtsfeiertag sowie an Neujahr 2026 geöffnet. Schließtage in diesem Jahr sind am 24.12., 25.12. und 31.12.

Noch bis zum 4. Januar 2026 zeigt das Niederrheinische Museum Kevelaer die aktuelle Sonderausstellung „Kunsthandwerk für den Niederrhein. Die Familien Vorfeld und Holtmann“. Diese schöpft aus der sehr persönlichen Sammlung des 2020 verstorbenen Kevelaerers Arthur Dieter Happel-Vorfeld. Er war verheiratet mit Veronika Vorfeld, die eindrucksvoll Keramiken bemalte und aus einer bekannten künstlerischen Familie stammte. Ihr Großvater war der Kunst- und Kirchenmaler Heinrich Holtmann, der an der Ausmalung der Marienbasilika maßgeblich beteiligt war, und ihre Mutter Grethe Vorfeld-Holtmann ist in der Region berühmt für ihre besonderen Keramikteller. So werden von allen drei KünstlerInnen, Großvater, Tochter und Enkelin, zahlreiche Werke präsentiert.

Die letzten Führungen durch diese Sonderausstellung finden statt am 19. Dezember und 28. Dezember 2025 sowie am 4. Januar 2026 um jeweils 15.00 Uhr. Eine Teilnahme ist ohne Anmeldung möglich und kostet 5,00 Euro pro Person.

Noch bis zum 4. Januar 2026 zeigt das Niederrheinische Museum Kevelaer die aktuelle Sonderausstellung „Kunsthandwerk für den Niederrhein. Die Familien Vorfeld und Holtmann“. Diese schöpft aus der sehr persönlichen Sammlung des 2020 verstorbenen Kevelaerers Arthur Dieter Happel-Vorfeld. Er war verheiratet mit Veronika Vorfeld, die eindrucksvoll Keramiken bemalte und aus einer bekannten künstlerischen Familie stammte. Ihr Großvater war der Kunst- und Kirchenmaler Heinrich Holtmann, der an der Ausmalung der Marienbasilika maßgeblich beteiligt war, und ihre Mutter Grethe Vorfeld-Holtmann ist in der Region berühmt für ihre besonderen Keramikteller. So werden von allen drei KünstlerInnen, Großvater, Tochter und Enkelin, zahlreiche Werke präsentiert.

Die letzten Führungen durch diese Sonderausstellung finden statt am 19. Dezember und 28. Dezember 2025 sowie am 4. Januar 2026 um jeweils 15.00 Uhr. Eine Teilnahme ist ohne Anmeldung möglich und kostet 5,00 Euro pro Person.

Zum Schutz der Objekte und des Museums dürfen Jacken und Mäntel sowie Rucksäcke und Taschen größer als DIN A4 nicht mit in die Ausstellungsräume genommen werden. Wertsachen können aber in Schließfächern verwahrt und Jacken an der Garderobe abgelegt werden.