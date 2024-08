Öffentlichkeitsfahndung nach Geschäftseinbruch

Ein bislang unbekannter Tatverdächtiger beschädigte am 1. Mai 2024, gegen 16 Uhr den Zaun eines EDEKA- Supermarktes in Kevelaer. Anschließend entwendete er durch das entstandene Loch Bierflaschen aus den dort befindlichen Bierkisten und entfernte sich mit dem Fahrrad in unbekannte Richtung.

Ein Bild des Tatverdächtigen ist im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/143465

Die Kripo in Goch nimmt Hinweise zur Identität des Mannes telefonisch unter 02823 1080 entgegen.