Öffentlichkeitsfahndung

Am Montag, 21. Juli 2025, kam es zwischen 14.20 Uhr und 14.25 Uhr an der Hauptstraße in Kevelaer zu einem Ladendiebstahl. Ein unbekannter männlicher Täter entwendete, aus dem Ladenlokal einer Drogeriemarktkette, mehrere Videospiele im hohen dreistelligen Gesamtwert. Der Täter wurde durch eine Überwachungskamera bei der Tat videografiert. Im Rahmen der Ermittlungen fragt die Polizei nun: Wer kennt den Täter oder kann Angaben zu Ihm machen?

Hinweise nimmt die Kripo Geldern unter 02831 1250 entgegen.