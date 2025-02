Öffentlichkeitsfahndung nach Urkundenfälschung

Am 13. Mai 2024 gegen 10.40 Uhr wurde ein bislang unbekannter Fahrer eines dunklen BMW Touring aufgrund einer Geschwindigkeitsüberschreitung in Winnekendonk geblitzt. Bei den am Fahrzeug angebrachten, amtlichen Kennzeichen handelt es sich um Kennzeichen, die eigentlich zu einem anderen Fahrzeug gehören.

Die Polizei veröffentlicht daher das Blitzer-Foto und fragt: Wer kennt diesen Mann und kann Angaben zu seiner Identität machen? Die Bilder sind im Fahndungsportal der Polizei NRW zu finden: https://polizei.nrw/fahndung/159829

Hinweise bitte an die Kripo Goch unter 02823 1080 oder an jede andere Polizeidienststelle.