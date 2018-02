Der Kreisverband Kleve für Heimatpflege ist eine Vereinigung von derzeit 64 Heimat-, Geschichts-, Verkehrs-, Gartenbau- und Naturschutzvereinen im gesamten Kreisgebiet Kleve. Sie hat sich zum Ziel gesetzt, unsere Heimat als gesunden Lebensraum zu erhalten, den niederrheinischen Raum in seiner typischen Art zu wahren und die Wohnqualität der Region zu stärken. Der Heimatverein Winnekendonk „Ons Derp“ ist Mitglied in diesem Verban…



Der Kreisverband Kleve für Heimatpflege ist eine Vereinigung von derzeit 64 Heimat-, Geschichts-, Verkehrs-, Gartenbau- und Naturschutzvereinen im gesamten Kreisgebiet Kleve. Sie hat sich zum Ziel gesetzt, unsere Heimat als gesunden Lebensraum zu erhalten, den niederrheinischen Raum in seiner typischen Art zu wahren und die Wohnqualität der Region zu stärken.

Der Heimatverein Winnekendonk „Ons Derp“ ist Mitglied in diesem Verband und richtete für diesen eine Schulung für den Schnitt von Obstbäumen aus. Bernhard Lohmann, Schatzmeister im Kreisverband konnte 30 „Obstbaumgärtner“ begrüßen, die durch Heinz-Peter Erkes, Inhaber einer Baumschule, eine sachkundige Einführung in den Obstbaumschnitt erhielten.

Zunächst erklärte Erkes, warum ein regelmäßiger Schnitt und somit die frühzeitig…

