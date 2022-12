O du fröhliche Elektro-Musik…

Von wegen „stille Nacht, heilige Nacht“. Am kommenden Samstag, 10. Dezember, soll‘s auf dem Kevelaerer Krippenmarkt weniger besinnlich, dafür wohl ziemlich heiter zugehen. An diesem Wochenende findet die erste Veranstaltung der neuen Eventreihe „KevelaerBEATZ“ statt. Auf der Bühne des Kevelaerer Krippenmarktes auf dem Mechelner Platz wird das DJ-Duo „Teeke“ sowie der DJ „Floox“ von 18 bis 22 Uhr mit House- und Elektro-Musik für Stimmung sorgen. Passend dazu werden die Techniker des Konzert- und Bühnenhauses die DJ-Beats mit einer Lichtshow untermalen. Die Teilnahme am Event ist kostenlos.

Nachfolger des „Bühnenhaus Open Air“

Die neue „KevelaerBEATZ“-Reihe versteht sich als Nachfolger des „Bühnenhaus-Open-Air“. Letzteres wird nach der Absage in diesem Jahr (das KB berichtete) zukünftig in der Form nicht mehr stattfinden. In 2021 hatte die Veranstaltungsreihe gerade erst ihre Premiere gefeiert. In diesem Jahr wurden kaum Karten verkauft. Das Orga-Team zieht Konsequenzen aus der schlechten Resonanz der Bevölkerung. Das „alte“ Format wird eingestampft und ein neues geboren. Das Kevelaer Marketing möchte dennoch weiterhin Künstlerinnen und Künstler in die Wallfahrtsstadt holen. Allerdings nicht mehr konzentriert auf einzelne Veranstaltungsblocks, sondern über das Jahr verteilt.

„Wir freuen uns, dass wir mit mehreren, teils kleineren Veranstaltungen das ganze Jahr über Künstlern eine Bühne geben und unvergessliche Abende für Besucher kreieren können“, sagt Julian Binn, Veranstaltungskaufmann des Kevelaer Marketing.

Auf den Auftakt am Samstag freut sich das Kevelaer Marketing besonders: Während die Gastro-Meile für die – feste und flüssige – Stärkung sorgt, Hermann und Frederike im Stall ein leises „I-Ah“ ausstoßen und die Buden langsam ihre Türen schließen, soll‘s auf dem Mechelner Platz rundgehen. „Unvergesslich“ dürfte das Erlebnis in jedem Fall werden.