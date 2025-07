Am Freitag, 11. Juli 2025, beginnen die diesjährigen Schul-Sommerferien in Nordrhein-Westfalen.

In der Woche vor den Ferien werden an den Schulen die Jahreszeugnisse an die Schülerinnen und Schüler ausgegeben. Das Schulamt für den Kreis Kleve weist darauf hin, dass sowohl für die Eltern als auch für die Schülerinnen und Schüler von Grund-, Haupt- und Förderschulen beim Schulamt eine „Nummer gegen Zeugniskummer“ angeboten wird: Telefon 02821 85-497.

Die Nummer ist geschaltet am Freitag, 11. Juli 2025, Montag, 14. Juli, und Dienstag, 15. Juli, jeweils in der Zeit von 10 bis 12 Uhr und von 13 bis 15 Uhr. Die Schulaufsichten für den Kreis Kleve beantworten in dieser Zeit Fragen rund um das Thema Zeugnisnoten.

Die Ansprechpartner am „Zeugnis-Telefon“ beraten vertraulich und geben den Anrufenden für deren Fragen mögliche Kontakte an die Hand.

Das Angebot stärkt die vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Elternhaus und Schule, um gemeinsam das Ziel guter Bildung und Erziehung umzusetzen. Vor diesem Hintergrund dient das „Zeugnis-Telefon“ als Vermittlung, um insbesondere die Kommunikation zu verbessern.

Erfahrungsgemäß können Fragen im Zusammenhang mit einem Zeugnis und einzelnen Leistungen in einem Dialog zwischen den Beteiligten geklärt werden.

Mit Blick auf die weitere Zusammenarbeit wird nach einer einvernehmlichen Lösung des Problems gesucht. Soweit schulpsychologische Themen wie Prüfungsängste oder Leistungsverweigerung angesprochen werden, vermittelt die Schulaufsicht für den Kreis Kleve die Anrufenden unter anderem an die Schulpsychologische Beratungsstelle für den Kreis Kleve.