Norbert Reykers – Mein Kevelaer

Diakon (68) in St. Marien. 33 Jahre beschäftigt am Schauspielhaus Düsseldorf, zunächst als Bühnentechniker, dann 20 Jahre für den Betriebsrat freigestellt. Seit 2014 Rentner.

Was schätzen Sie an Kevelaer?

Kevelaer ist meine Geburtsstadt. Wie schön sie ist und wie sehr Kevelaer für mich Heimat ist, habe ich in den 15 Jahren schätzen gelernt, in denen ich nicht in Kevelaer gewohnt habe. Ich mag die Menschen, ich mag das Flair rund um den Kapellenplatz, ich mag den Wasserturm, zu dessen „Füßen“ ich die ersten Jahre meiner Kindheit verbracht habe.

Für einen Tag Bürgermeister von Kevelaer. Welches Problem würden Sie als erstes in Angriff nehmen?

Den Job möchte ich nicht haben, nicht einmal für einen Tag. Zudem bin ich der Ansicht, dass Dr. Pichler seine Aufgabe ganz gut macht. Vielleicht würde ich das Problem der Leerstände in der Innenstadt offensiver angehen.

Was sollte ein Besucher auf jeden Fall gesehen bzw. unternommen haben?

Einer der schönsten Orte in Kevelaer ist der Kreuzweg und der sich anschließende Marienpark. Die Schutzmantelmadonna hat mich schon als Kind sehr beeindruckt. Sie bringt das zum Ausdruck, was wir in Kevelaer immer wieder erleben dürfen: Maria breitet ihren schützenden Mantel über unsere Stadt.