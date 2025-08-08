Norbert Baumann will als Einzelbewerber in den Stadtrat

Norbert Baumann, der seit neun Jahren Mitglied im Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer ist und auch den Vorsitz im Schul- und Sportausschuss führt, tritt bei der Kommunalwahl am 14. September im Wahlkreis 11 (Twisteden) als Einzelkandidat an.

„Kommunalpolitik bedeutet für mich, die Belange der Wallfahrtsstadt Kevelaer und speziell die Interessen Twistedens im Rat und in den Ausschüssen zu vertreten. Parteipolitik ist diesen kommunalpolitischen Zielen nicht immer förderlich!“

Norbert Baumann wohnt in Twisteden. Er hat jahrelang aktiv bei der DJK Twisteden Fußball gespielt, hier ehrenamtlich 20 Jahre Jugend- und Seniorenmannschaften trainiert und betreut, 10 Jahre die Belange der „Alten Herren“ geleitet und gehört seit fast 10 Jahren dem Natur- und Heimatverein Twisteden-Kleinkevelaer an. „Seit nahzu zwei Jahren bin ich nun auch Vorsitzender des Natur- und Heimatvereins! Über 40 Jahre verschönert unser Verein das Dorf durch Blumenampeln und-kästen, durch bisher 40 Hektar Wildblumenwiesen und einiges andere mehr.

Das Aufstellen der Geschwindigkeitsanzeigen auf der Dorfstraße sorgt für mehr Sicherheit für unsere Kinder und die Minigolfanlage auf der Martinistraße bringt nicht nur unseren Besuchern viel Spaß, sondern ist auch eine Bereicherung für die Einwohner Twistedens!

Im neuen Stadtrat würde ich mich überdies für die Neugestaltung des Dorfplatzes, den Umbau des „Alten Museums“ und den Neubau des IBCs einsetzen!“

Als Einzelbewerber ist Norbert Baumann nicht über eine Parteiliste abgesichert, sondern muss den Wahlkreis 11 gewinnen, um in den Stadtrat einzuziehen.