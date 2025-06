Nominierung bei den Grünen

Mit klarer Einigkeit und politischer Entschlossenheit haben Bündnis 90/Die Grünen Kevelaer die 25-jährige Jurastudentin Romina Höhn zur Spitzenkandidatin für die Kommunalwahl 2025 gewählt.

Die Nominierung erfolgte einstimmig auf der Mitgliederversammlung am 13. Mai – ein deutliches Zeichen für das Vertrauen in ihre Kompetenz, Haltung und Führungsstärke. Damit führt sie eine engagierte und vielfältige Reserveliste an, die durch Fachkompetenz und gesellschaftliche Breite überzeugt.

Romina Höhn, langjährig engagiertes Mitglied der Grünen und derzeit Co-Fraktionssprecherin der Grünen, setzt sich leidenschaftlich für Klimaschutz, soziale Gerechtigkeit und eine lebendige demokratische Kultur ein.

In ihrer Bewerbungsrede machte sie deutlich: „Ich bewerbe mich nicht nur als Spitzenkandidatin – ich trete an für die Menschen in Kevelaer. Finanzen, Demokratie und die Interessen meiner Generation unter dem Aspekt unserer Grünen DNA, das sind die Säulen meiner Politik.“

Sie betonte die Bedeutung von Glaubwürdigkeit in der politischen Arbeit: „Gute Politik ist nicht bequem, aber sie ist nachvollziehbar, glaubwürdig und lösungsorientiert.“

Ein zentrales Anliegen ist ihr die solide kommunale Finanzpolitik: „Finanzen sind das Rückgrat jeder politischen Idee. Ohne Geld kein Klimaschutz, keine soziale Teilhabe, keine Unterstützung für Bildung, Kultur oder Vereine.“

Auch zu gesellschaftspolitischen Herausforderungen bezieht Höhn klar Stellung: „Ich werde keinen Millimeter nach rechts weichen – denn Menschenwürde, Vielfalt und Freiheit sind nicht verhandelbar.“

Auf den Listenplätzen 2 bis 6 folgen ebenfalls profilierte Persönlichkeiten: Nicole Ganss (Diakonin), Katrin Gerats (Diplom-Sozialpädagogin), Hannes Lipka (Kinder- und Jugendpsychotherapeut), Annika Selders (Sozialpädagogin) und Henk van Mill (Fachkraft für Abwassertechnik).

Insgesamt umfasst die Reserveliste 16 engagierte Menschen aus verschiedensten Berufsfeldern – von Sozialarbeit und Verwaltung über Ingenieurwesen bis hin zu IT und Handwerk.

Auch in den 17 Wahlbezirken treten die Grünen mit einer starken Mischung aus erfahrenen Kräften und neuen Gesichtern an – darunter viele junge Kandidierende, die frische Perspektiven einbringen.

Die Kevelaerer Grünen präsentieren sich mit dieser Aufstellung geschlossen, zukunftsorientiert und bereit, Verantwortung zu übernehmen.

„Mit dieser Liste senden wir ein starkes Signal: Wir stehen für Klimaschutz, soziale Gerechtigkeit, solide Kommunalfinanzen und für eine Politik mit Haltung.

Romina Höhn verkörpert genau das: jung, kompetent, kämpferisch und mit einem klaren Wertekompass. Sie wird eine starke Stimme für Kevelaer sein – im Rat und darüber hinaus“, erklären die Kevelaerer Grünen.