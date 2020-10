Seit der Erfindung des Schwarzpulvers, mit dem „alles anfing“, hat es in der ganzen Welt aus allen Rohren und Geschützen geknallt, was das Zeug hielt. Zu meiner Zeit war es mehr die sogenannte Artillerie, die diesen Lärm und die damit verbundenen Schäden an Leib, Leben und Material verursachten. Ich kann also – leider – von mir und meiner Zeit behaupten…