Noch keine Entscheidung zur Overberg-Grundschule

Kevelaer – Die Entscheidung über die Klassenbildungen zum kommenden dritten Schuljahr an der Overberggrundschule, mit dem Teilstandort in Kervenheim, wird bis zum 21.07.2017 vertagt. Bis dahin können Eltern der jetzigen Klassen 2a und 2b sich erklären, ob ihre Kinder am Teilstandort zum Schuljahr 2017/2018 beschult werden sollen. Das teilte die Stadt am Freitagmittag mit. Zuvor hatte es geheißen, bis zum Ferienbeginn solle es eine Entscheidung der Bezirsregierung geben.

Weiter heißt es in der Mitteilung der Stadt Kevelaer:

„Wie bereits in der letzten Woche berichtet, werden schulorganisatorische Maßnahmen an der Grundschule notwendig, da am Teilstandort die erforderliche Mindestzahl von 15 Kindern zum dritten Schuljahr 2017/2018 nicht mehr erreicht wird. Zum Elternabend am 05.07.2017 wurden die betroffenen Eltern über die beabsichtigten Maßnahmen informiert. Zu diesem Zeitpunkt wurde seitens der Schulaufsicht angeregt, dass acht Kinder den Standort von Winnekendonk nach Kervenheim wechseln müssten. In den nachfolgenden Tagen hat ein umfangreicher Schriftverkehr zwischen Elternschaft, Schulträger, Unterer Schulaufsicht und der Bezirksregierung Düsseldorf stattgefunden. Alle Beteiligten sind bemüht eine Regelung zu finden, die rechtlich haltbar und verlässlich ist. Mit Schreiben vom 13.07.2017 hatte die Bezirksregierung Düsseldorf ihr Prüfungsergebnis mitgeteilt. Demnach bestehen zwei Handlungsalternativen:

Alternative

Es erklären sich Eltern von 5 Kindern der dritten Klasse am Hauptstandort bereit, ihr Kind im kommenden Schuljahr am Teilstandort Kervenheim beschulen zu lassen. Dann könnte dort eine dritte Klasse mit 15 Kindern gebildet werden.

Alternative

Die Auflösung der dritten Klasse am Teilstandort (10 Kinder), die Hinzuführung der betroffenen Kinder in die beiden dritten Klassen des Hauptstandortes und schließlich die Beschulung einer dritten Klasse am Hauptstandort und einer dritten Klasse am Teilstandort.

Als zuständiger Schuldezernent hat Marc Buchholz kurzfristig mit der Bezirksregierung einen Entscheidungsaufschub abstimmen können. Nach der Informationsveranstaltung und nach Gesprächen mit dem Schulpflegschaftsvorsitzenden Herrn Dr. Herdemann, sind durchaus Eltern bereit den Vorteil einer kleineren Klasse am Standort Kervenheim in Erwägung zu ziehen. Anders als bei der Informationsveranstaltung am 05.07.2017 mitgeteilt, vertritt die Bezirksregierung die Auffassung, dass die einmal gebildete neue dritte Klasse auch dann weitergeführt wird, wenn die Mindestzahl von 15 unterschritten wird. Eine tatsächliche Entscheidung der Eltern über den Standort ist jedoch nun bis zum 21.07.2017 schriftlich gegenüber der Schule mitzuteilen. „Als Schulträger bitte ich die Eltern, die sich für einen Wechsel entscheiden, mir diese Information ebenfalls unter marc.buchholz@stadt-kevelaer.de zukommen zu lassen“, so der Schuldezernent.

„Es ist bedauerlich, dass die Bezirksregierung keine Möglichkeit sieht, einen Tag vor Ferienbeginn, eine Duldung für eine Klassenbildung unterhalb des Richtwertes von 15 Kindern auszusprechen“, so der Schuldezernent.

Schulträger und Elternschaft stehen in enger Abstimmung, um die von der Schulaufsicht eingeforderten Veränderungen im Grundschulverbund dauerhaft anzugehen.“