Nikolausstunde im Priesterhaus

Kaum eine Zeit ist so voll von Geschichten, Liedern und Erinnerungen wie der Advent. Und an nur wenigen Tagen hängen so viele besondere Erinnerungen wie am Nikolaustag.

Zu diesem Anlass bietet das Kevelaer Marketing gemeinsam mit der Wallfahrtsleitung am Dienstag, 2. Dezember 2025, um 15 Uhr im historischen Saal des Priesterhauses eine Zusammenkunft an. Die Teilnehmenden erwartet ein rund anderthalbstündiges Gesundheitsangebot mit musikalischer Begleitung, Textbeiträgen und gemütlichem Weckmannessen – eine kleine Pause für sich selbst, die der seelischen Gesundheit guttut.

Besinnliche Auszeit

„An diesem Nachmittag erklingen alte Lieder zum Zuhören und auch zum Mitsingen. Gedichte, Geschichten und Sagen vom ‚Heiligen Mann‘ dürfen ebenso wenig fehlen wie der Geschmack eines frischen Weckmanns“, sagt Dr. Bastian Rütten.

Die Nikolausstunde steht ganz im Zeichen des Mottos „Gesund an Leib und Seele“: Ein Angebot, das in einer oft sehr stressigen Zeit bewusst Ruhe, Gemeinschaft und seelisches Wohlbefinden fördert.

Daniela Cox, Wirtschaftsförderin und Leiterin des Kevelaer Marketings, ergänzt: „Die Nikolausstunde bietet eine wunderbare Gelegenheit, Adventserinnerungen gemeinsam zu teilen und Gästen wie Einheimischen eine warme, einladende Atmosphäre zu schenken.“

Zum kulinarischen Teil gehört ein frisch gebackener Weckmann, der wahlweise süß oder herzhaft gereicht wird, begleitet von Kaffee oder Tee: Es wird ein Nachmittag für alle Sinne – ideal, um zur Ruhe zu kommen und neue Kraft zu schöpfen.

Jetzt schon Plätze sichern

Tickets für das Gesundheitsangebot sind ausschließlich im Vorverkauf erhältlich und kosten 15 Euro pro Person; darin enthalten sind Kaffee, ein Weckmann und ein kleines Andenken an den Nachmittag.

Die Anzahl der Plätze ist begrenzt, daher empfiehlt es sich, frühzeitig zu buchen. Karten können im Ticketshop oder in der Tourist Information im Solegarten St. Jakob gekauft werden.

Weitere Informationen gibt es in der Vorverkaufsstelle, telefonisch unter 02832 122-991 sowie unter www.kevelaer-marketing.de.