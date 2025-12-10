Am 8.12. fand um 14.30 Uhr die diesjährige Nikolausfeier der PSG St. Georg Kevelaer am Sportstall Scholten in Schravelen statt. Nach Begrüßung der Anwesenden durch die erste Vorsitzende Nadine Ruelfs starteten die Reiterhausfrauen in Nikolauskostümen mit einer schönen, mit passender Musik unterlegten Quadrille in den Nachmittag. Diese Vorführung wurde von den Zuschauern mit viel Beifall belohnt. Ein weiterer Höhepunkt des Nachmittags war das Six Bar Springen, welches von 3 jungen Frauen des Vereins, die im Turniersport sehr aktiv sind, vorgeführt wurde. Mit jeder Runde wurden die Hindernisse erhöht, sodass zum Schluss Hindernisse der schweren Klasse übersprungen werden mussten. Alle absolvierten die Sprünge mit ihren tollen Pferden mit Geschick und Können. Den Zuschauenden gefiel diese Darbietung und sie belohnten diese mit großem Beifall. Im Anschluss gab es für die Mitarbeitenden des Sportstall Scholten, die sich das ganze Jahr immer gut um die Vierbeiner am Stall kümmern, ein kleines Geschenk und ein großes Dankeschön. Mit leckeren Weckmännern, heißen und kalten Getränken wurden in geselliger Runde noch einige Stunden im gemütlichen „Reiterstübchen“ verbracht. Mit dieser Veranstaltung endete auch das besondere Vereinsjahr der Pferdesportgemeinschaft St. Georg Kevelaer, die in diesem Jahr ihr 100-jähriges Bestehen mit verschiedenen Veranstaltungen feiern konnte.

Die neue Chronik „100 Jahre Pferdesportgemeinschaft St. Georg Kevelaer“, die in beeindruckender Weise, mit vielen bisher unveröffentlichten Fotografien, die lange Geschichte des Vereins beschreibt, ist in der „Bücherstube im Centrum“ (Aengenheyster), Hauptstraße 48 und bei der Buchhandlung Bercker in Kevelaer noch erhältlich.