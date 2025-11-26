Nikolaus-Stiefeljagd sorgt für Adventsstimmung

Die Kevelaerer Innenstadt steht Anfang Dezember ganz im Zeichen des Nikolaus: Bei der „Nikolaus-Stiefeljagd“ am Freitag, 5. Dezember 2025, und Samstag, 6. Dezember 2025, können Kinder mit ihrem eigenen Stiefel auf Streifzug gehen und diesen in zahlreichen Geschäften mit kleinen Leckereien füllen lassen. Organisiert wird die besondere Aktion von den Einzelhändlern der Kevelaerer Innenstadt – mit Unterstützung der „Unternehmer-vereinigung Kevelaer e.V. (UVK)“.

Laufzettel und Stiefel dabei – los geht’s!

Kinder, die gerne bei der besonderen Aktion mitmachen möchten, können sich bis Samstag, 29. November 2025, einen Laufzettel abholen. Dieser ist bei „Mutter und Kind“ am Peter-Plümpe-Platz 1 oder bei „Optik Hammans“ auf der Hauptstraße 19 kostenfrei erhältlich. An den beiden Aktionstagen können die Kinder mit ihrem Laufzettel die teilnehmenden Geschäfte der Innenstadt besuchen und dürfen dort ihren Stiefel mit bis zu sieben weihnachtlichen Köstlichkeiten füllen. Darunter Äpfel, Mandarinen, Weckmänner und Süßigkeiten, jeweils solange der Vorrat reicht. Jedes besuchte Geschäft wird auf dem Laufzettel abgestempelt – so behalten die Kinder den Überblick, welche Stationen sie bereits besucht haben.

Ein Erlebnis für die ganze Familie

Mit der „Nikolaus-Stiefeljagd“ setzen die Kevelaerer Händler ein Zeichen für Gemeinschaft, Innenstadtleben und Adventsfreude. Die Aktion lädt Familien ein, gemeinsam die Vorweihnachtszeit zu genießen und Kevelaer von seiner herzlichsten Seite zu erleben. Kevelaers Citymanager Reiner Op de Hipt lobt das Engagement: „Eine großartige Aktion unserer Einzelhändler, um die Innenstadt zu beleben – und zugleich ein schönes Zeichen der Wertschätzung gegenüber Kindern und Kunden.“

Folgende Geschäfte nehmen an der Aktion teil:

Hauptstraße

Augenoptik Plümpe, Buchhandlung Bercker, Bücherstube Aengenheyster, Gustrau Fashion, Hand in Hand, Juwelier de Witt, KreativBude Kevelaer, Kreativstube Marion Dietz, Lederwaren Bosmann, Mein Damals, Metzgerei Moeselaegen, Optik Hammans, Parfümerie Balster, Radio Heckens, Reisebüro Schatorjé

Busmannstraße

Bäckerei Jansen-Heursen, GO-IN, Juwelier Ophey, LadenLokal.Shop Spielwaren, Modehaus Kaenders, Mutter und Kind, Optik Mayer, Schuh Hey-stermann, TAMA by Liesel

Annastraße

Zweirad Peters