Seit rund 30 Jahren trägt Carl Peter Fitting das Kostüm Nikolaus im St. Marien-Kindergarten

/ von Verena Pichmann

Carl Peter Fitting in seiner Rolle als Nikolaus Foto: St. Marien-Kindergarten

In einem der bekanntesten Nikolaus-Lieder heißt es: „Niklaus ist ein guter Mann, dem man nicht genug danken kann.“ Wahrscheinlich verkleiden sich in Deutschland jedes Jahr Hunderte als Nikolaus und verteilen Süßigkeiten und Geschenke in Einkaufszentren, Kindergärten, Schulen, Krankenhäusern und Pflegeheimen. Sogar zu sich nach Hause kann man sich einen Nikolaus kommen lassen. Ob da immer „ein guter Mann“ im Mantel steckt, kann man schwer feststellen, im Falle von Carl Peter Fitting scheint es aber zu passen.

Seit gut 30 Jahren schlüpft Fitting nahezu jedes Jahr in das Nikolaus-Kostüm des St. Marien-Kindergartens in Kevelaer. Eine lange Tradition mit einem schwierigen und gleichzeitig rührenden Beginn.

1986 nahm das Ehepaar Fitting sehr kurzfristig die kleine Hannah bei sich auf. Hannah war nur wenige Tage zuvor mit dem sogenannten Down-Syndrom geboren worden und ihre leiblichen Eltern wollten sie nicht behalten.

Carl Peter Fitting war 1977 als Lehrer für Mathematik ans Kardinal-von -Galen-Gymnasium versetzt worden. Die Kolleginnen und Kollegen halfen damals beim Zusammentragen der Babyausstattung und die Nachbarn waren begeistert von Hannah und gingen gern mit ihr spazieren.

Als das Mädchen fünf Jahre alt war, suchte Familie Fitting nach einem Kindergarten für ihre Tochter. Leider war es Anfang der 1990er Jahre noch nicht üblich, dass Kinder mit Behinderungen in einen Regelkindergarten gingen, von Inklusion war man noch weit entfernt.

Dem großen persönlichen Einsatz der damaligen Leiterin Schweste…