In der Kindertagesstätte Marienkäfer in Schravelen stand vor wenigen Tagen ein besonderer Besuch an: Der Nikolaus hatte sein Kommen angekündigt und die Vorfreude bei den Kindern war sehr groß.

Als es dann endlich soweit war, kam der Besucher nicht mit leeren Händen, sondern mit schwerem Gepäck. Einen Schlitten, vollgepackt mit Tüten, hatte er für die Kinder mitgebracht. Natürlich durfte auch sein „goldenes Buch“ nicht fehlen. Fein säuberlich hatte er dort aufgelistet, was er aus der Ferne so beobachtet hatte oder ihm zugetragen wurde. Egal ob Lieblingsbeschäftigung, Schmusetier oder Lieblingsspielzeug, es schien, als wisse er alles über die Kinder.

Da die Mädchen und Jungen sich aber im Großen und Ganzen im Kindergartenalltag sehr nett verhalten haben, durfte sich jedes Kind beim Nikolaus eine Überraschung abholen. Eine Tüte mit Leckereien und Spielereien gab es und obendrein nahm sich der Nikolaus noch Zeit für ein kleines „Schwätzchen“ mit den Kindern.

Den Nikolaus so einfach gehen lassen, haben die Kinder dann aber nicht. Fleißig hatten sie nämlich mit ihren Erzieherinnen im Vorfeld geübt. Und so gab es für den Nikolaus zum Abschied noch ein musikalisches Dankeschön.