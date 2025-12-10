Nikolaus-Aktion zugunsten der Bürgerstiftung

Am Anfang stand ein Nikolaus-Kostüm, mit dem der Kevelaerer Gerd Ettwig schon häufiger im privaten Rahmen oder im Kindergarten den heiligen Mann gegeben hatte. Schon länger hatte er die Idee, am Nikolausabend und Nikolaustag viel mehr Kindern eine Freude durch den Besuch des Nikolaus zu bereiten.

2025 sollte sie endlich in die Tat umgesetzt werden. Und was lag näher, als diese Aktion für Kinder in Kevelaer auch zugunsten von Kindern in der Stadt zu organisieren? Darum wurden die Informationen zur geplanten Nikolaus-Aktion in Absprache mit dem Vorstand der Kevelaerer Bürgerstiftung veröffentlicht und fand großen Zuspruch.

Tourenplanungen, Telefonate, Umplanungen, um die Anfragen unter einen Hut zu bekommen, standen bis zum 5.12. an, die durch die Assistentin des Nikolaus erledigt wurden.

Die Nikolaus-Besuchs-Tour selbst lief sehr gut und in fast allen Familien konnte der Nikolaus großzügige Spenden sammeln. Sogar auf dem Weg zur offiziellen Übergabe an Gabi und Stefan Jansen von der Bürgerstiftung auf dem Krippenmarkt konnte der Nikolaus noch weitere Spenden in Empfang nehmen, die gut gelaunte Kevelaerer nach einem gemeinsamen Foto in die Spendendose warfen. Auf diese Weise kamen am 05. und 06.12. insgesamt 334 € zusammen, die von den Organisatoren auf 400 € aufgerundet und an die Bürgerstiftung überwiesen wurden.

Von der Aktion begeistert zeigte sich auch Sebastian Ettwig, Geschäftsführer der ES Wärmepumpen GmbH in Kevelaer. Sein Unternehmen schloss sich spontan der Nikolaus-Aktion an und spendete sogar das dreifache Ergebnis (1.000€) an die Bürgerstiftung: „Unser Unternehmen arbeitet mit zukunftsfähigen Technologien wie Wärmepumpen, PV-Anlagen und modernem Energiemanagement, um gemeinsam mit unseren Kunden einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Da macht es auf jeden Fall Sinn, in die Zukunft der Kinder in Kevelaer zu investieren, die durch die Bürgerstiftung genau dann Unterstützung bekommen, wenn sie diese nötig haben.“