Nikoläuse verschenkt und Gutes getan

Die „Nikolausaktion“ ist an der Gesamtschule Kevelaer bereits seit einigen Jahren eine beliebte Tradition: Schulangehörige können bei der Schülervertretung einen Schokoladennikolaus für eine bestimmte Person bestellen. Am 6. Dezember wird dieser dann als Überraschung übergeben. 2021 gab es jedoch eine Neuerung: Die Schüler*innen wollten mit ihrem Engagement nicht nur ihre Mitschüler*innen glücklich machen, sondern darüber hinaus Gutes tun.

„Im Vorfeld unserer Aktion haben wir uns mit Preisen und Produkten auseinandergesetzt. Wir haben uns schlussendlich für einen Nikolaus aus ‚Fair-Trade-Schokolade‘ entschieden, den wir für 1,50 Euro angeboten haben. Pro verkauftem Nikolaus haben wir 50 Cent an den Verein „Herzenswünsche e.V.“ gespendet“, erklärt Schülersprecherin Joyce Bujok. „Wir haben uns bewusst für diesen Verein entschieden, weil wir sowohl in den sozialen Medien als auch in unserem persönlichen Umfeld viel Gutes darüber gehört haben. Der Gedanke, dazu beizutragen, schwer kranken Kindern einen lang ersehnten Wunsch zu erfüllen und ihnen so eine Freude zu bereiten, hat uns sehr gefallen und letztlich überzeugt“, ergänzt die stellvertretende Schülersprecherin Emilia Mileti.

310 Nikoläuse verkauft

Die Schülervertretung der Gesamtschule hat die Aktion eigenständig organisiert, lediglich bei einigen organisatorischen Tätigkeiten bekam sie Unterstützung von den SV-Lehrern Sebastian Jansen und Benedikt Schöneich. Insgesamt konnten 310 Nikoläuse verkauft werden. Nach Abschluss der Aktion hat die Schülervertretung den Spendenbetrag von 155 Euro nun an den Verein „Herzenswünsche e.V.“ überwiesen.

Schulleiter Christoph Feldmann ist stolz auf das soziale Engagement seiner Schüler*innen: „Gesellschaftliche Verantwortung übernehmen und die Zuwendung zu den Mitmenschen sind Werte, die in unserem Schulleben eine große Rolle spielen. Es ist schön zu sehen, wie eigeninitiativ und selbstständig unsere Schüler*innen diese Werte nun auch im Rahmen unserer traditionellen Nikolausaktion umgesetzt haben.“

Dem stimmt auch Joyce Bujok zu: „Es hat uns eine große Freude bereitet, die Nikoläuse zu verteilen und die Freude in den Gesichtern der Beschenkten erleben zu dürfen. Dass wir damit zusätzlich Kindern, denen es gerade schlecht geht, etwas Gutes getan haben, begeistert uns sehr.“