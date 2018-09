Wenn ein Ehemann seine Frau auch nach 60 Ehejahren immer noch überraschen kann, dann kann man wohl von der großen Liebe sprechen. Für den Diamantenen Hochzeitstag hatte sich Alfred Hermens für seine Frau Inge eine ein ganz persönliche Liebes- und Dankeserklärung einfallen lassen.

„Dass wir dieses Fest feiern dürfen, ist für uns etwas ganz Besonders“, sagen Inge und Alfred Hermens aus Kevelaer und fassen sich dabei fest an den Händen. Am 22. September 1958 gaben sich Inge und Alfred Hermens in der Bruder-Konrad-Kapelle in Kevelaer das Jawort und versprachen sich, gegenseitig aufeinander aufzupassen. „Und das haben wir getan“, versichert das Diamantpaar.

Nun feierte das Jubelpaar im Kreise der Familie, Freunde und Bekannte seinen 60sten Ehrentag. Begonne…

