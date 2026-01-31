„Niedertracht am Niederrhein“ ist die Revue mit Okko Herlyn und Heike Kehl überschrieben, die am Donnerstag, dem 05.03.2026, 19.00 Uhr, Einlass 18.00 Uhr, in der Kulturschmiede Weeze zu sehen sein wird. Im Stile von Hans Dieter Hüsch singen und sprechen beide Künstler über ihre niederrheinische Heimat.

Die schmissige Revue „Niedertracht am Niederrhein“ lebt aus einer fast schon schmerzhaft genauen Wahrnehmung von Menschen in der Provinz, meist mitten auf der gefährlichen Grenze zwischen Gemütvollem und Abgründigem – mal mehr ironisch gebrochen, mal mehr poetisch versponnen, mal hart neben der Stammtischkante. Es geht um den täglichen Kleinkram, absurde Marotten und milieubedingte Zwangsneurosen – kurz um alles, was so zum niederrheinischen Himmel schreit.

Okko Herlyn, ehemaliger Pfarrer und Theologieprofessor, ist als niederrheinischer Kleinkünstler kein Unbekannter. „Publik-Forum“ nannte ihn „einen begnadeten Nachfahren des großen Hanns Dieter Hüsch.“ Für seine Texte und Lieder wurde er verschiedentlich ausgezeichnet.

Heike Kehl, Diplom-Sozialarbeiterin, ist seit vielen Jahren in der Jazzszene des Ruhrgebiets unterwegs. Mit ihrer ungewöhnlich sonoren und einfühlsamen Stimme lässt sie manchen Song dahinschmelzen. Ihre geistvollen und impulsiven Textrezitationen gehen unter die Haut.

