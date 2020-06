Am Mittwoch ist ab 12 Uhr geöffnet

Das Niederrheinische Museum in Kevelaer ist am Dienstag, 23. Juni 2020, aus betrieblichen Gründen außerplanmäßig geschlossen. Zudem öffnet es am 24. Juni erst ab 12 Uhr seine Türen für die Besucher. Ab dann können die aktuellen Ausstellungen wie gewohnt bis 17 Uhr besucht werden.