Niederrheinische Reisemobiltage

Vom 25. bis 27. April 2025 laden die traditionellen „Niederrheinischen Reisemobiltage“, durchgeführt von Niederrhein Tourismus, Wohnmobilreisende ein, den Niederrhein in all seinen Facetten zu entdecken. Auch die Wallfahrtsstadt Kevelaer ist in diesem Jahr wieder dabei und bietet ein abwechslungsreiches Programm für alle, die Natur, Erholung und Gesundheit miteinander verbinden möchten. „Unsere Angebote sind eine perfekte Mischung aus Aktivität und Entspannung – genau das Richtige für alle, die unterwegs neue Kraft tanken möchten“, findet Andrea Kirk, Bereichsleiterin Tourismus vom Kevelaer Marketing.

Für Reisemobilisten stehen an diesem Wochenende abwechslungsreiche Aktivitäten auf dem Programm. Am Samstag, 26. April 2025, um 14 Uhr führt ein Frühlingskräuter-Spaziergang rund um den Solegarten St. Jakob in die Welt der heimischen Heil- und Wildkräuter ein. Unter fachkundiger Anleitung lernen die Teilnehmenden, welche Pflanzen im Frühjahr sprießen und wie sie sich positiv auf das Wohlbefinden auswirken können. Wer lieber sportlich unterwegs ist, kann sich am Sonntag, 27. April 2025, um 11 Uhr einer geführten Radtour durch die idyllische Landschaft des Niederrheins anschließen. Die Route führt vorbei an malerischen Häusern, blühenden Feldern und ruhigen Wegen. Begleitet werden die Radler von zwei Gästeführern, die spannende Details und Wissenswertes zu Kevelaers Umgebung berichten werden. Nach ca. 2,5 Stunden und ungefähr 20 bis 30 zurückgelegten Kilometern führt die Tour wieder zurück zum Solegarten St. Jakob. Treffpunkt für beide Angebote ist die Tourist Information im Solegarten St. Jakob. Die Kosten betragen jeweils 3 Euro pro Person. Tickets sind in der Tourist Information im Solegarten St. Jakob und im Ticketshop auf www.kevelaer-marketing.de erhältlich. Kurzentschlossene können sich auch vor Ort für die jeweilige Veranstaltung anmelden.

Als besondere Ergänzung haben die Gäste die Möglichkeit, das Inhalatorium im Solegarten St. Jakob zu besuchen. Die salzhaltige Luft ist nicht nur wohltuend für die Atemwege, sondern auch ideal, um einfach mal durchzuatmen und den Alltag hinter sich zu lassen. Das Inhalatorium ist täglich von 9 bis 21 Uhr geöffnet. Eine Sitzung dauert knapp 30 Minuten – perfekt für eine entspannte Pause zwischen den Entdeckungstouren oder um nach einem aktiven Tag zur Ruhe zu kommen.

Die Wallfahrtsstadt Kevelaer bietet mit ihrem besonderen Charme, der Kombination aus spiritueller und gesundheitlicher Erholung sowie einer herzlichen Gastfreundschaft die perfekten Voraussetzungen für einen gelungenen Aufenthalt im Rahmen der „Niederrheinischen Reisemobiltage“. In der Tourist Information im Solegarten St. Jakob hält weitere wertvolle Tipps sowie Informationsmaterial bereit.

„Wir freuen uns darauf, Reisemobilisten in Kevelaer willkommen zu heißen und ihnen unsere Stadt mit all ihren Facetten zu zeigen“, sagt Annika Manthey, Mitarbeiterin im Kevelaer Marketing. Egal, ob aktive Erkundung oder erholsame Auszeit – hier ist für jeden etwas dabei. Wer also Lust auf ein entspanntes Frühlingswochenende mit dem Wohnmobil hat, ist in Kevelaer genau richtig!