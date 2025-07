NiederrheinCard kurz vor dem Verkaufsstart

Nach sorgfältiger und intensiver Vorbereitung steht die „NiederrheinCard“ nun kurz vor ihrer Einführung: „Verkaufsstart ist noch in diesem August“, freut sich Martina Baumgärtner, Geschäftsführerin der Niederrhein Tourismus GmbH (NT).

Die NiederrheinCard bietet künftig exklusive Vorteile, attraktive Rabatte und besondere Erlebnisse bei Partnerbetrieben. „Für Gäste und Einheimische gleichermaßen schafft die NiederrheinCard einen neuen Zugang zu bekannten Highlights und versteckten Geheimtipps – von Museen und Freizeitparks über Gastronomie bis hin zu spannenden Outdoor-Aktivitäten“, so Baumgärtner.

Ob Übernachtungsmöglichkeiten oder Einzelhandelsangebote – die Bandbreite an Vorteilen von ausgewählten Leistungsträgern am Niederrhein ist groß.

„Und sie wird immer größer, denn es können sich jederzeit gerne weitere potenzielle Partner bei uns melden“, betont Nina Jörgens, die Ansprechpartnerin für die Niederrhein Card. „Niederrheinische Unternehmen und Institutionen erhalten so eine attraktive Möglichkeit, ihre Kundenbindung zu stärken und weitere Kundengruppen für sich zu gewinnen.“

Die NiederrheinCard ist in zwei Varianten erhältlich: Für Kurzurlauber empfiehlt sich eine Gültigkeit an vier zusammenhängenden Tagen nach Buchung (29 Euro). Die NiederrheinCard 365 – ideal für Einheimische und Mehrfachurlauber – ist nach Buchung ein ganzes Jahr lang gültig (49 Euro).

Die beiden NiederrheinCards gibt es als digitales Ticket per E-Mail als PDF-Dokument, als Wallet-Ticket oder in der App des Systemanbieters WELCMpass. Das Ticket ist mit einem maschinenlesbaren QR-Code versehen und wird von den Partnerbetrieben sowohl als Ausdruck als auch auf Smartphones akzeptiert.

Im August wird die NiederrheinCard über den System-Anbieter WELCMpass sowie über die Webseite von Niederrhein Tourismus erhältlich sein. Weitere Verkaufsstellen sind geplant.

„Das genaue Startdatum werden wir natürlich rechtzeitig bekanntgeben“, sagt Martina Baumgärtner. „Wir sind sicher, dass die NiederrheinCard das Shoppen, Genießen und Urlauben am Niederrhein noch attraktiver machen wird.“