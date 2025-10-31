Nicole Marks startet ihre Buchtour in Kevelaer

Mit „HeimatMomente“ lädt die als „Niederrhein Fräulein“ bekannte Bloggerin und Autorin Nicole Marks dazu ein, den Niederrhein neu zu entdecken – von mystischen Auen und charmanten Dörfern bis hin zu regionalen Manufakturen, in denen echter Genuss entsteht.

„Mein Buch ist eine Liebeserklärung an den Niederrhein – an all die stillen, schönen und überraschenden Orte, die so oft direkt vor unserer Haustür liegen“, sagt Nicole Marks. „Ich freue mich sehr, jetzt auch persönlich mit Leserinnen und Lesern ins Gespräch zu kommen.“

Geschichten und persönliche Einblicke



In Kooperation mit dem Kevelaer Marketing lädt die Autorin am Samstag, 8. November 2025, um 14.30 Uhr zum Auftakt der Buchtour in die Tourist Information im Solegarten St. Jakob ein. Während der rund zweistündigen Veranstaltung stellt Nicole Marks ihr gerade erschienenes Buch „HeimatMomente – 50 Mikroabenteuer am Niederrhein“ vor.

Die Teilnehmenden erhalten Insider-Einblicke in die Entstehung der Geschichten, hören ausgewählte Lesepassagen und haben Gelegenheit zum persönlichen Austausch sowie zur Signatur ihres Exemplars, das sie direkt vor Ort erwerben können.

Vor allem: Heute schon an Weihnachten denken! Denn das signierte Buch ist sicher ein wunderbar persönliches Geschenk für die Lieben zu Hause.

Mit viel Herz und Blick fürs Detail begleitet das Buch auf 248 Seiten durch die Kreise Kleve, Wesel, Viersen und Heinsberg. 50 Mikroabenteuer laden dazu ein, das Besondere im Alltäglichen zu finden – beim Spaziergang, bei einer Radtour oder einem Besuch regionaler Betriebe. Jede Jahreszeit wird zur Bühne für neue Erlebnisse.

Als besonderes Dankeschön gibt es zu den ersten 25 Käufen während der Buchvorstellung kostenlose „Goodie-Bags“ mit hochwertigen Produkten und Gutscheinen, darunter Apfelsaft von der Obstkelterei van Nahmen und eine Granola-Probe von Barni & Wilma.

Zudem werden bei einem Buchquiz rund um das Buch und den Solegarten St. Jakob weitere Preise vergeben.

Einladung zum Entdecken

„Wir freuen uns sehr, dass Nicole Marks ihren Auftakt zur Buchtour in Kevelaer feiert. Ihre Texte machen deutlich, wie viel Potenzial in unserer Region steckt“, freut sich Daniela Cox, Wirtschaftsförderin und Leiterin des Kevelaer Marketings.

Alle Interessierten sind am 8. November 2025 zwischen 14.30 Uhr und 16.30 Uhr herzlich zu dieser kostenlosen Veranstaltung in der Tourist Information im Solegarten St. Jakob in Kevelaer eingeladen, um das neue Buch zu entdecken und die Autorin persönlich kennenzulernen.