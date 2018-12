Nichts zu holen für den KSV

Beide Volleyballmannschaften des Kevelaerer SV mussten am Wochenende Niederlagen einstecken. Die Begenung TuB Bocholt III gegenden KSV endete 3:1 (25:22/ 25:20/ 18:25/ 25:18). MTV Krefeld schlug den KSV II ebenfalls mit 3:1 (25:14/ 20:25/ 25:9/ 25:16).

Den Beginn des unrühmlichen Spieltages machte die 2. Mannschaft. Sie betritt in Duisburg ihr Bezirksligaspiel gegen den MTV Krefeld. Der erste Satz stand ganz im Zeichen von einer Krefelder Aufschlagsserie. Der KSV bekam die Annahme in dieser Phase nicht in den Griff und musste Satz 1 mit 14:25 abgeben.

Im 2. Satz zeigte der KSV II eine durchweg gute Leistung, was auch gleich mit dem 25:20 Erfolg belohnt wurde. Doch danch brach die Mannschaft komplett auseinander. Mit 9:25 und 16:25 wurde es dem MTV einfach gemacht einen klaren 3:1 Sieg einzufahren.

Mangelnde Trainingsbeteiligung kann dabei nur ein Grund gewesen sein. Trainerin Heike Thyssen vermisste teilweise auch die Leistungsbereitschaft und eine entsprechende Einstellung auf dem Feld. Für den KSV II spielten: Al Hafez, Broeckmann, Eyll, Hünnekes, Kannenberg, Nickrandt, Ophey, Peters, Pytlik und Reuters.

Die Erste machte es nicht besser

Die erste KSV-Mannschaft wollte es in ihrem Spiel in der Verbandsliga gegen den TuB Bocholt III besser machen und ihre kleine Siegesserie fortsetzen. Damit hätte man auch den Anschluss an die Tabellenspitze hergestellt. Allerdings traf man auf einen Gegner auf Augenhöhe.

So konnte sich im ersten Satz keine Mannschaft absetzen und beim Stand von 21:21 brachte die Schlussphase die Entscheidung. In diesem Fall mit dem glücklicheren Ende für die Bocholter, welche sich Satz 1 mit 25:22 sicherte.

Der KSV kam im 2. Satz aber gut aus den Startlöchern und konnte sich bis Mitte des Satzes einen 5-Punkte Vorsprung erspielen. Doch eine unerwartete Blockschwäche ließ den TuB Bocholt wieder erstarken. In dieser Phase lief nicht mehr viel beim KSV zusammen und auch Satz 2 musste mit 20:25 abgegeben werden. Überraschenderweise konnten die Spieler von Heike Thyssen aber Satz 3 mit 25:18 gewinnen. In diesem Satz konnte der KSV aber eine Schwächeperiode von Bocholt ausnutzen. Im 4. Satz waren Bocholter wieder voll da und gewannen diesen souverän mit 25:18.

Zu ausrechenbar, nicht durchschlagskräftig und blockschwach war das Spiel der Marienstädter. Mit dieser 3:1 Niederlage steht der KSV nun auf dem 7. Tabellenplatz.

Für den KSV spielten: Boetselaars, Broeckmann, Derrix, Holtappels, Janssen, Nobbers, Novak, Ophey, Thyssen und Verhoeven.

Beide Mannschaften haben nun ein spielfreies Wochenende vor sich. Trainerin Heike Thyssen wird die Zeit nutzen, um ihre Spieler auf die nächsten Aufgaben einzustellen.

Dabei hat der KSV II am Samstag, 15. Dezember, gegen den Tabellenzweiten vom Moerser SC III die schwerere Aufgabe. Die erste Mannschaft muss am Sonntag, 16. Dezember, beim Haaner TV antreten. Auch wenn sich dort die Tabellennachbarn, Platz 7 und 8, gegenüberstehen, ist der KSV doch mit drei Siegen gegenüber einem Haaner Sieg in der laufenden Verbandsligasaison in der Favoritenrolle.