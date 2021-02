NIAG nimmt Busverkehr wieder auf

Nachdem der Busverkehr witterungsbedingt in den vergangenen Tagen auch in Kevelaer zeitweise zum erliegen kam, hat die NIAG den Verkehr im südlichen Teil des Kreises Kleve am heutigen Dienstag, 9. Februar 2021, wieder aufgenommen. Die Fahrgäste werden nach wie vor gebeten, die Echtzeitdaten in der NIAG-App und auf der NIAG-Homepage www.niag-online.de abzurufen und sich so über ihre Buslinien und etwaige witterungsbedingte Ausfälle oder Verspätungen zu informieren.