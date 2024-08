New York Gospel Stars sind zurück

Sie sind wieder da: die New York Gospel Stars. Auch dieses Jahr zeigen sie sich dem Publikum auf den verschiedensten Bühnen in ganz Deutschland.

Mit dabei sind wie immer alte Bekannte, aber auch neue Gesichter. Seit mittlerweile 17 Jahren treten die Gospel Stars jedes Jahr mit beliebten Gospelklassikern auf. Die Gospels wollen die „gute Botschaft“ weitergeben und ihre Liebe zu Gott mit anderen teilen; wie ginge dies besser als durch Musik?

Von „Down by the Riverside“ bis „Oh Happy Day!“ – die New York Gospel Stars geben jedem Song eine persönliche Note und man fühlt, dass sie jedes Wort auch so meinen, wie sie es singen. Ein Erlebnis für die ganze Familie, denn sowohl Klein wie und Groß kommen hier auf ihre Kosten.

Weihnachtsprogramm

Die Tour startet im Dezember mit einem besinnlichen Weihnachtsprogramm, um auf die Feiertage einzustimmen und wechselt im neuen Jahr zu einem klassischeren Set. Am Mittwoch, 18. Dezember 2024, kommen die Gospel-Stars zum wiederholten Male in die Wallfahrtsstadt. Hier treten sie um 20 Uhr im Konzert- und Bühnenhaus auf. Tickets für das Konzert in der Wallfahrtsstadt gibt es ab 35 Euro online unter www.lb-events.de, telefonisch unter 0234-9471940 und an allen bekannten VVK-Stellen.