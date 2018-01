Kevelaer. Die Kreispolizeibehörde Kleve lädt nun schon seit 36 Jahren einmal im Jahr zum Neujahrskonzert in das Konzert- und Bühnenhaus nach Kevelaer ein.

1983 begannen die Konzerte unter anderem mit dem Jugend-Akkordeon-Orchester Veen. Das kommende Neujahrskonzert der Polizei orientiert sich an diesen Wurzeln und steht wieder ganz im Zeichen der Heimat und wird wieder als Benefizkonzert ausgerichtet.

2018 wird jedoch statt wie bisher zwei, nur ein Konzertabend ausgerichtet. In der Pressemitteilung dazu ist von „unüberwindlichen Hindernissen“ die Rede, die zu dieser Maßnahme zwängen.

„Big Band For Fun“

Zum ersten Mal konnte die aus Kevelaer stammende ‚Big Band For Fun‘ mit Musikerinnen und Musikern aus dem ganzen Kreis Kleve gewonnen werden. Unter der Leitung des aus Kevelaer stammenden Dirigenten Philipp Niersmans bieten die 24 Musikerinnen und Musiker ein abwechslungs- und facettenreiches Programm. „Diese moderne Bigband überzeugt mit zeitgemäßen Arrangements, die keine musikalischen Grenzen zu kennen scheinen. Mit einem Querschnitt durch ihr aktuelles Programm und auf einem für AmateurmusikerInnen überraschend hohem Niveau entführt die ‚Big Band For Fun‘ in die abwechslungsreiche Welt der Bigbandmusik“, schreibt der Veranstalter.

„Wir haben extra ein Programm zusammengestellt, dass sowohl für den „normalen Musikkonsumenten“, als auch für die „Profi-Bigband-Zuhörer“ geeignet ist – ein Querschnitt durch unser aktuelles Repertoire“, schreibt die „BB4F“in ihrem Facebook-Auftritt zu dem Konzert in Kevelaer.

Und weiter: „Einige weitere Auftritte in 2018 stehen schon fest – so z.B. wieder die Straßenparty in Geldern. Aber inzwischen erreichen uns sogar Anfragen aus den Niederlanden.“

Die „Big Band For Fun“ besteht aus engagierten Hobbymusikern im Alter von 18 bis 65 Jahren. Diese haben sich im Herbst 2010 zusammengefunden, um die Musik zu machen, an der hauptsächlich sie selbst selbst Spaß haben. Einige sind oder waren lange Jahre auch in verschiedenen Musikvereinen aktiv. Andere spielen zudem noch fest in einer Band oder sind nach längerer „Auszeit“ wieder in die Musik eingestiegen. Die Band probt alle 14 Tage donnerstags in der Zeit von 19:30 bis 22:00 Uhr im Proberaum in Kevelaer.

Herz statt Kommerz – Spende statt Gage…

Die 22 Mitglieder aus dem Kreis Kleve legen großen Wert auf ein stilistisch möglichst vielfältiges Repertoire. Damit die „Big Band For Fun“ mit ihrer Musik mehr erreicht als nur die Ohren der Zuhörer, unterstützen die Musikerinnen und Musiker immer wieder gerne rein karitative Veranstaltungen, indem sie ihre Gage als Spende zur Verfügung stellen.

Das Konzert findet am Samstag, 6. Januar, um 19 Uhr, im Konzert- und Bühnenhaus statt. Einlass ist eine Stunde vorher. Eintrittskarten gibt‘s im Vorverkauf für 15 Euro, zzgl. Vorverkaufsgebühr, beim Stadtmarketing, Peter-Plümpe-Platz 12, T.: 02832-122-0.